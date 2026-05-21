Soutien à la flottille pour Gaza et condamnation des violences commises par le gouvernement israélien

Le Parti communiste français dénonce avec la plus grande fermeté les violences et humiliations infligées aux participants de la Global Sumud Flotilla, arraisonnée illégalement.

Sur une vidéo diffusée par le ministre israélien Itamar Ben Gvir, des dizaines de militants apparaissent agenouillés, la tête à terre, les mains attachées. Une des militantes est plaquée au sol sans ménagement. « Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous », déclare le ministre. D’autres ont été gravement blessés.

La diffusion de cette vidéo dégradante visant à humilier les détenus s’inscrit dans un continuum de violences portant la marque d’une extrême droite israélienne qui assume la violation flagrante du droit international et des droits humains. Elles ne sont malheureusement qu'un aperçu de l'horreur que vit le peuple palestinien.

De telles violences et humiliations ont en effet lieu quotidiennement contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et contre les prisonniers politiques palestiniens.

Ces actes ne doivent pas rester sans réponse, l’impunité du gouvernement d’extrême droite de Nétanyahou doit cesser !

L’État français ne peut rester silencieux face à ces exactions, d’autant que des ressortissants français figurent parmi les victimes. Le PCF exige la libération immédiate de tous les militants arrêtés et la condamnation ferme par la France de ces pratiques.

Le PCF exige que la France agisse concrètement pour :

– mettre fin au blocus de Gaza, et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire d’urgence

– Prendre des sanctions économiques envers l’État d’Israël tant qu’il ne respecte pas le droit international et agir pour que l’UE suspende l’accord d’association avec l’État d’Israël.

– instituer dans les faits l’État de Palestine, sur la base des frontières de 1967, en application de sa reconnaissance, comme étape pour la fin de la colonisation et de l’occupation des territoires palestiniens par l’armée israélienne, et l’application du droit au retour tel qu’il est prévu par l’ONU.

– la libération des prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan Barghouti

La solidarité avec le peuple palestinien et le respect du droit international et des droits humains sont des principes non négociables.

Le PCF appelle à la mobilisation et à participer aux rassemblements pour faire progresser ces objectifs.

Paris, le 21 mai 2026

Parti communiste français.