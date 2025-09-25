80 ans de la sécurité sociale

La Sécurité sociale est née en 1945. En donnant aux travailleurs et à leurs familles une sécurité nouvelle pour conjurer l’infortune, elle apparaît bien comme l’un des héritages les plus profonds et les plus durables de la Libération.

Située à la confluence des combats ouvriers et républicains qui ont traversé tout le XIXe siècle et le début du XXe, la Sécurité sociale satisfait légitimement une double aspiration à la solidarité des travailleurs et à la justice sociale.

Elle vise ainsi à libérer les travailleurs de la peur du lendemain.

Ambroise Croizat, député communiste puis ministre du Travail et de la Sécurité sociale, joue un rôle essentiel dans sa création.

🎉 Événément exceptionnel pour les 80 ans

« Vive la Sociale ! Relever les défis d’aujourd’hui et de demain » en présence de Fabien Roussel et Pierre Caillaud Croizat.

📅 Lundi 29 septembre - à quelques jours de l’anniversaire de l’ordonnance de création de la sécurité sociale (4 octobre 1945)

🕐 18H30

📍 Siège du PCF - 2 place du Colonel Fabien - Paris.

Déroulé de la soirée

18h30 : Rassemblement sur le parvis du siège national du PCF pour la présentation de la façade du siège aux couleurs de la Sécurité sociale !

19h00 : Propos introductif de Fabien Roussel suivi d’une table-ronde avec :

Yannick Monnet, député PCF de l’Allier

Cathy Apourceau-Poly, sénatrice PCF du Pas de Calais

Denis Gravouil, membre du bureau confédéral de la CGT

Maryse Montangon, responsable de la commission nationale Santé et Protection sociale du PCF

Victor DUCHESNE. Maître de conférences en sciences économiques - Université Sorbonne Paris Nord.

Exposition

Pendant un mois, les grilles du siège du PCF accueilleront l'exposition réalisée par la Fondation Gabriel Péri en partenariat avec l'Institut CGT d'histoire sociale de la métallurgie à l'occasion de cet anniversaire.

